Украинцы через "Дію" на помощь армии собрали более 80 млн гривен
За пять дней войны пользователи приложения "Дія" пожертвовали для нужд армии более 80 млн гривен. Всего свою лепту внесло более 85 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства цифровой трансформации Украины.
Более 80 млн гривен перечислили в помощь военным 85 тысяч пользователей приложения "Дія". И это всего за 5 дней, как была запущена услуга "Помоги армии". Перевести средства очень просто. Нужно лишь войти в мобильное приложение "Дія", кликнуть на главной странице на кнопку «Помочь армии", указать сумму, которую хотите перевести, реквизиты карты и нажать "Оплатить".
Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.
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