Українці через "Дію" на допомогу армії зібрали понад 80 млн гривень
За п'ять днів війни користувачі додатку "Дія" пожертвували для потреб армії понад 80 млн гривень. Всього свою лепту внесло понад 85 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації України.
Понад 80 млн гривень перерахували на допомогу військовим 85 тисяч користувачів додатку "Дія". І це всього за 5 днів, як була запущена послуга "Допоможи армії". Переказати кошти дуже просто. Потрібно лише увійти в мобільний додаток "Дія", клікнути на головній сторінці на кнопку "Допомогти армії", вказати суму, яку хочете перевести, реквізити карти й натиснути "Оплатити".
Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.
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