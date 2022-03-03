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Українці через "Дію" на допомогу армії зібрали понад 80 млн гривень

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Четвер 03 березня 2022 17:58
Українці через "Дію" на допомогу армії зібрали понад 80 млн гривень Додаток " Дія " (Фото: diia.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

За п'ять днів війни користувачі додатку "Дія" пожертвували для потреб армії понад 80 млн гривень. Всього свою лепту внесло понад 85 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації України.

Понад 80 млн гривень перерахували на допомогу військовим 85 тисяч користувачів додатку "Дія". І це всього за 5 днів, як була запущена послуга "Допоможи армії". Переказати кошти дуже просто. Потрібно лише увійти в мобільний додаток "Дія", клікнути на головній сторінці на кнопку "Допомогти армії", вказати суму, яку хочете перевести, реквізити карти й натиснути "Оплатити".

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

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