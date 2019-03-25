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Как украинцы будут отдыхать в Турции летом 2019

Новости » Новости компаний    25.03.2019 - 15:13
Как украинцы будут отдыхать в Турции летом 2019

Курорты Турции не утрачивают своей актуальности для украинских туристов. Короткие и прямые перелеты, знаменитое питание по системе «всё включено», изобилие достопримечательностей, большой выбор отелей на любой вкус и бюджет. Это – далеко не полный список причин, по которым отдают предпочтение Турции. Спрос на отдых в турецких регионах в 2019 году еще более высокий, чем в предыдущем летнем сезоне. Доказательством тому стали туры в Турцию от ТУИ Украина, которые активно покупались еще в период раннего бронирования, задолго до наступления лета.

Как украинцы будут отдыхать в Турции летом 2019

Удобные вылеты в Турцию из 6 городов Украины

География вылетов позволяет многим украинцам летать из аэропортов, которые находятся ближе:

  • Из Киева от туроператора TUI можно улететь в такие регионы как: Аланья, Анталья, Белек, Бодрум, Даламан, Кемер, Мармарис, Сиде, Стамбул и Фетхие.

  • Из Запорожья и Одессы есть прямые перелеты в Аланью, Анталью, Белек, Кемер, Сиде, Стамбул.

  • Из Харькова и Львова летают самолеты до Аланьи, Антальи, Белека, Даламана, Кемера, Мармариса, Сиде, Стамбула и Фетхие.

  • Даже из Черновцов можно улететь в Аланью, Анталью, Белек, Кемер и Сиде.

Туроператор также позаботился об удобном расписании рейсов и сотрудничает с самыми надежными авиаперевозчиками на рынке.

Как украинцы будут отдыхать в Турции летом 2019

Более 200 отелей для туристов с разными пожеланиями и бюджетом

В этом году недельный отдых за двоих в Турции стартует от 800€ и выше. Многое зависит от уровня выбранного отеля. На сайте туроператора TUI Ukraine представлены отели концепции TUI, среди которых:

  • DAY&NIGHT – молодежный отдых;
  • Мини Тукан – идеальные условия для самых маленьких туристов;
  • FUN&SUN – учтены интересы и взрослых, и детей;
  • MAGIC LIFE – семейные отели;
  • SENSIMAR – только для взрослых;
  • BLUE – для активных, спортивных и требовательных туристов.

Есть также предложения с лучшим тарифом, эксклюзивные отели и много других вариантов, из которых легко выбрать оптимальный. Интересный факт: наибольшей популярностью пользуются отели семейного типа. Заботливые родители заблаговременно планируют отпуск и отдают предпочтение местам, где созданы все условия для качественного отдыха взрослых и увлекательного путешествия детей.

Как украинцы будут отдыхать в Турции летом 2019

Как развлекаться в Турции

Представители Турции озабочены тем, что украинские туристы, приезжая на отдых, редко выходят за пределы территории отеля. С одной стороны, это говорит о высоком уровне развития гостиничной базы и достойном сервисе, питании, анимации и это хорошо. С другой, получается, что туристы не знакомятся со страной, как того хотели бы местные. Сами же туристы, выбирая турецкие курорты, предпочитают развитую инфраструктуру отеля и изобилие развлечений на его территории, чтобы лишний раз не выбираться куда-либо. Экскурсионные программы преимущественно интересны молодежи: влюбленным, компаниям друзей. В то время как семьи с детьми находят развлечения, не выходя за территорию, и такой подход экономит семейный бюджет.

Статистика свидетельствует о том, что летом 2019 украинцы будут лететь из ближайших аэропортов, отдыхать в качественных отелях по доступной стоимости. И если вы еще не успели организовать отпуск – спешите, туроператору TUI Ukraine есть, что предложить. Звоните по номеру 044 299 77 88 или пишите на online@tui.ua и вам организуют идеальное лето по-турецки.

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