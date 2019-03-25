ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як українці відпочиватимуть в Туреччині влітку 2019

Новини » Новини компаній    25.03.2019 - 15:13
Як українці відпочиватимуть в Туреччині влітку 2019

Курорти Туреччини втрачають своєї актуальності для українських туристів. Короткі і прямі перельоти, знамените харчування по системі «все включено», достаток пам'яток, великий вибір готелів на будь-який смак і бюджет. Це - далеко не повний список причин, за якими віддають перевагу Туреччині. Попит на відпочинок в турецьких регіонах в 2019 році ще більш високий, ніж у попередньому літньому сезоні. Доказом тому стали тури в Туреччину від ТУИ Україна, які активно купувалися ще в період раннього бронювання, задовго до настання літа.

Як українці відпочиватимуть в Туреччині влітку 2019

Зручні вильоти до Туреччини з 6 міст України

Географія вильотів дозволяє багатьом українцям літати з аеропортів, які знаходяться ближче:

  • З Києва від туроператора TUI можна полетіти в такі регіони як: Аланья, Анталья, Белек, Бодрум, Даламан, Кемер, Мармарис, Сіде, Стамбул і Фетхіє.
  • Із Запоріжжя та Одеси є прямі перельоти до Аланії, Анталью, Белек, Кемер, Сіде, Стамбул.
  • З Харкова і Львова літають літаки до Аланії, Анталії, Белека, Даламан, Кемера, Мармаріса, Сіде, Стамбула і Фетхіє.
  • Навіть з Чернівців можна полетіти в Аланії, Анталью, Белек, Кемер і Сіде.

Туроператор також подбав про зручний розклад рейсів і співпрацює з найнадійнішими авіаперевізниками на ринку.

Як українці відпочиватимуть в Туреччині влітку 2019

Більше 200 готелів для туристів з різними побажаннями та бюджетом

Цього року тижневий відпочинок за двох в Туреччині стартує від 800 € і вище. Багато що залежить від рівня обраного готелю. На сайті туроператора TUI Ukraine представлені готелі концепції TUI, серед яких:

  • DAY & NIGHT - молодіжний відпочинок;
  • Міні Тукан - ідеальні умови для самих маленьких туристів;
  • FUN & SUN - враховані інтереси і дорослих, і дітей;
  • MAGIC LIFE - сімейні готелі;
  • SENSIMAR - тільки для дорослих;
  • BLUE - для активних, спортивних і вимогливих туристів.

Є також пропозиції з кращим тарифом, ексклюзивні готелі і багато інших варіантів, з яких легко вибрати оптимальний. Цікавий факт: найбільшою популярністю користуються готелі сімейного типу. Турботливі батьки завчасно планують відпустку і віддають перевагу місцям, де створені всі умови для якісного відпочинку дорослих і захоплюючої подорожі дітей.

Як українці відпочиватимуть в Туреччині влітку 2019

Як розважатися в Туреччині

Представники Туреччини стурбовані тим, що українські туристи, приїжджаючи на відпочинок, рідко виходять за межі території готелю. З одного боку, це говорить про високий рівень розвитку готельної бази та гідному сервісі, харчуванні, анімації і це добре. З іншого, виходить, що туристи не знайомляться з країною, як того хотіли б місцеві. Самі ж туристи, вибираючи турецькі курорти, вважають за краще розвинену інфраструктуру готелю і достаток розваг на його території, щоб зайвий раз не вибиратися куди-небудь. Екскурсійні програми переважно цікаві молоді: закоханим, компаніям друзів. У той час як сім'ї з дітьми знаходять розваги, не виходячи за територію, і такий підхід економить сімейний бюджет.

Статистика свідчить про те, що влітку 2019 українці будуть летіти з найближчих аеропортів, відпочивати в якісних готелях за доступною вартості. І якщо ви ще не встигли організувати відпустку - поспішайте, туроператору TUI Ukraine є, що запропонувати. Телефонуйте за номером 044 299 77 88 або пишіть на online@tui.ua і вам організовують ідеальне літо по-турецьки.

Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся