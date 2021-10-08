Украинцы с большим отрывом лидируют по количеству полученных видов на жительство в ЕС

По данным статистического ведомства ЕС, далее идут граждане Марокко (123 400 разрешений, из которых 56% были выданы в Испании) и Индии (79 270, из которых 14% были выданы в Германии). На граждан этих стран приходилось более одной трети (36%) всех первых разрешений на проживание, выданных в 2020 году.

Всего в 2020 году было выдано около 2,2 млн первых видов на жительство для граждан не входящих в ЕС. Это число уменьшилось на 24% (или на 706 тысяч) по сравнению с 2019 годом, что является первым падением в восходящей тенденции, наблюдавшейся в период с 2013 по 2020 годы.

Среди 10 ведущих причин разрешений, выданных в ЕС в 2020 году, работа была основной причиной выдачи украинцам (86% всех первых видов на жительство) и белорусов (60%).