Українці з великим відривом лідирують за кількістю отриманих дозвілів на проживання в ЄС

За даними статистичного відомства ЄС, далі йдуть громадяни Марокко (123 400 дозволів, з яких 56% були видані в Іспанії) та Індії (79 270, з яких 14% були видані в Німеччині). На громадян цих країн припадало більше однієї третини (36%) усіх перших дозволів на проживання, виданих у 2020 році.

Всього у 2020 році було видано близько 2,2 млн перших дозволів на проживання для громадян не входять в ЄС. Це число зменшилося на 24% (або на 706 тисяч) в порівнянні з 2019 роком, що є першим падінням у висхідній тенденції, що спостерігалася в період з 2013 по 2020 роки.

Серед 10 провідних причин дозволів, виданих в ЄС у 2020 році, робота була основною причиною видачі українцям (86% всіх перших дозовлів на проживання) і білорусів (60%).