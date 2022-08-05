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Украинцы больше тратят: что покупают чаще всего во время войны

Фото: украинцы половину денег тратят на еду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июле украинский потребительский рынок почти полностью оправился от падения первых месяцев войны. Количество оплат карточками покупок в сети POS-терминалов ПриватБанка выросло за месяц на 5,9% до 199 млн транзакций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

По данным статистики расчетов банковскими картами, объемы оплаченных безналично товаров за месяц увеличились на 7,7% до 48,4 млрд грн.

Как отметили в банке, в июле продолжили расти расходы украинцев на еду - оплаты карточками в продовольственных магазинах выросли на 9,7% до 24 млрд грн. В целом покупка продуктов питания составляет более 49% безналичных расходов украинцев.

За месяц ощутимо выросли карточные расходы на кафе и рестораны (19% до 3,4 млрд грн), покупки лекарств (14,5% до 2,7 млрд грн), электроники и бытовой техники (16% до 3,2 млрд грн) и расходы на топливо (12,1% до 2,3 млрд грн).

Рост объемов оплат карточками у предприятий малого бизнеса зафиксирован на 10,8% до 27,1 млрд грн. Крупные национальные торговые сети получили безналичных оплат на 11,6% больше, чем в июне - 21,3 млрд грн. Всего на сегодня в сети банка работает 203 тысячи POS-терминалов, за месяц их число увеличилось на 6,7 тысяч.

Напомним, НБУ прогнозирует, что в 2022 году инфляция в Украине достигнет 31%. По прогнозу НБУ, в 2023 году инфляция составит 20,7%, в 2024 году - 9,4%.

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ПриватБанк