Українці більше витрачають: що купують найчастіше під час війни

За даними статистики розрахунків банківськими картками, обсяги сплачених безготівково товарів за місяць збільшилися на 7,7% до 48,4 млрд грн.

Як зазначили в банку, у липні продовжили зростати витрати українців на харчі - оплати картками у продовольчих магазинах зросли на 9,7% до 24 млрд грн. Загалом купівля продуктів харчування становить понад 49% безготівкових витрат українців.

За місяць відчутно зросли карткові витрати на кафе та ресторани (19% до 3,4 млрд грн), покупки ліків (14,5% до 2,7 млрд грн), електроніки і побутової техніки (16% до 3,2 млрд грн) та витрати на пальне (12,1% до 2,3 млрд грн).

Зростання обсягів оплат картками у підприємств малого бізнесу зафіксовано на 10,8% до 27,1 млрд грн. Великі національні торгові мережі отримали безготівкових оплат на 11,6% більше, ніж у червні - 21,3 млрд грн. Загалом на сьогодні в мережі банку працює 203 тисячі POS-терміналів, за місяць їх побільшало на 6,7 тисяч.