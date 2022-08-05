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Українці більше витрачають: що купують найчастіше під час війни

Фото: українці половину грошей витрачають на їжу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У липні український споживчий ринок майже повністю оговтався від падіння перших місяців війни. Кількість оплат картками покупок в у мережі POS-терміналів ПриватБанку зросла за місяць на 5,9% до 199 млн транзакцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПриватБанку.

За даними статистики розрахунків банківськими картками, обсяги сплачених безготівково товарів за місяць збільшилися на 7,7% до 48,4 млрд грн.

Як зазначили в банку, у липні продовжили зростати витрати українців на харчі - оплати картками у продовольчих магазинах зросли на 9,7% до 24 млрд грн. Загалом купівля продуктів харчування становить понад 49% безготівкових витрат українців.

За місяць відчутно зросли карткові витрати на кафе та ресторани (19% до 3,4 млрд грн), покупки ліків (14,5% до 2,7 млрд грн), електроніки і побутової техніки (16% до 3,2 млрд грн) та витрати на пальне (12,1% до 2,3 млрд грн).

Зростання обсягів оплат картками у підприємств малого бізнесу зафіксовано на 10,8% до 27,1 млрд грн. Великі національні торгові мережі отримали безготівкових оплат на 11,6% більше, ніж у червні - 21,3 млрд грн. Загалом на сьогодні в мережі банку працює 203 тисячі POS-терміналів, за місяць їх побільшало на 6,7 тисяч.

Нагадаємо, НБУ прогнозує, що в 2022 році інфляція в Україні досягне 31%. За прогнозом НБУ, в 2023 році інфляція складе 20,7%, в 2024 році - 9,4%.

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