Украинцы больше всего доверяют Кличко, Зеленскому и Гройсману, - опрос

Рейтинг доверия украинцев возглавляют лидер партии "Удар" Виталий Кличко, президент Украины Владимир Зеленский и экс-премьер Владимир Гройсман.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, Виталию Кличко доверяют 37,5% респондентов. Президенту Украины Владимиру Зеленскому - 35,6% опрошенных. Бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману - 30,9%.

Сопредседателю фракции "Оппозиционный блок - За житя" Юрию Бойко доверяют 28,9%, шоумену Сергею Притуле - 27,3%, председателю парламента Дмитрию Разумкову - 26,6%, лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко - 26,2%, главе Радикальной партии Олегу Ляшко - 25%, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко - 22,7%, лидеру партии "Сила и честь" Игорю Смешку - 22,3%.

Виктору Медведчуку доверяют 19,6% опрошенных, Вадиму Рабиновичу - 18,7%, Олегу Тягнибоку - 16,4%, Арсену Авакову - 15,9%, Александру Вилкулу - 12,6%, Денису Шмыгалю - 11,2%, Анатолию Шарию - 10,9%, Андрею Ермаку - 7,6%, Игорю Палице - 5,3%, Андрею Билецкому - 4,2%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 27 января до 1 февраля 2021 года по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий.

Методом личного интервью с использованием планшетов (САРИ) опрошено 1205 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, по данным опроса КМИС, президентский рейтинг в конце января - начале февраля 2021 года возглавляет Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 22% украинцев.