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Українці найбільше довіряють Кличку, Зеленському та Гройсману, - опитування

Автор: РБК-Україна

Рейтинг довіри українців очолюють лідер партії "Удар" Віталій Кличко, президент України Володимир Зеленський та експрем’єр Володимир Гройсман.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, Віталію Кличку довіряють 37,5% респондентів. Президентові України Володимиру Зеленському - 35,6% опитаних. Колишньому прем’єр-міністру Володимиру Гройсману - 30,9%.

Співголові фракції "Опозиційний блок - За життя" Юрію Бойку довіряють 28,9%, шоумену Сергію Притулі - 27,3%, голові парламенту Дмитрові Разумкову - 26,6%, лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко - 26,2%, голові Радикальної партії Олегові Ляшку - 25%, лідерові "Європейської солідарності" Петру Порошенку - 22,7%, лідерові партії "Сила і честь" Ігорю Смешку - 22,3%.

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Віктору Медведчуку довіряють 19,6% опитаних, Вадиму Рабіновичу - 18,7%, Олегу Тягнибоку - 16,4%, Арсену Авакову - 15,9%, Олександру Вілкулу - 12,6%, Денису Шмигалю - 11,2%, Анатолію Шарію - 10,9%, Андрію Єрмаку - 7,6%, Ігорю Палиці - 5,3%, Андрію Білецькому - 4,2%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 27 січня до 1 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.

Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1205 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними за даними опитування КМІС, президентський рейтинг наприкінці січня - початку лютого 2021 року очолює Володимир Зеленський, за якого готові проголосувати 22% українців.

Прогноз погоди
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