Рейтинг довіри українців очолюють лідер партії "Удар" Віталій Кличко, президент України Володимир Зеленський та експрем’єр Володимир Гройсман.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, Віталію Кличку довіряють 37,5% респондентів. Президентові України Володимиру Зеленському - 35,6% опитаних. Колишньому прем’єр-міністру Володимиру Гройсману - 30,9%.

Співголові фракції "Опозиційний блок - За життя" Юрію Бойку довіряють 28,9%, шоумену Сергію Притулі - 27,3%, голові парламенту Дмитрові Разумкову - 26,6%, лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко - 26,2%, голові Радикальної партії Олегові Ляшку - 25%, лідерові "Європейської солідарності" Петру Порошенку - 22,7%, лідерові партії "Сила і честь" Ігорю Смешку - 22,3%.

Віктору Медведчуку довіряють 19,6% опитаних, Вадиму Рабіновичу - 18,7%, Олегу Тягнибоку - 16,4%, Арсену Авакову - 15,9%, Олександру Вілкулу - 12,6%, Денису Шмигалю - 11,2%, Анатолію Шарію - 10,9%, Андрію Єрмаку - 7,6%, Ігорю Палиці - 5,3%, Андрію Білецькому - 4,2%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 27 січня до 1 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.

Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1205 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними за даними опитування КМІС, президентський рейтинг наприкінці січня - початку лютого 2021 року очолює Володимир Зеленський, за якого готові проголосувати 22% українців.