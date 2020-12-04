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Украинцы больше боятся экономических последствий коронакризиса, чем COVID-19

Автор: Александр Белоус

Заболеть больше боятся респонденты старшего населения и жители сел

В начале декабря 2020 года половина украинцев (50%) больше боятся экономических последствий коронакризиса для своей семьи. В то же время треть (34%) больше боятся заболеть COVID-19, чем финансовых трудностей.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В то же время лишь 8% респондентов не боятся ни коронавирусной инфекции, ни ее экономических последствий.

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По данным опроса, тех, кто боится заболеть больше среди старшего населения, женщин, жителей сел.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 27 ноября - 1 декабря 2020 года среди 1200 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине ноября 2020 года 41% украинцев не боятся заразиться коронавирусной инфекцией. По сравнению с концом марта это число не изменилось.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября 2020 года большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, 34% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 62% - не удовлетворены.

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