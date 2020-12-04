Українці більше побоюються економічних наслідків коронакризи, ніж COVID-19

Фото: карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)

Захворіти більше бояться респонденти старшого населення та мешканці сіл

На початку грудня 2020 року половина українців (50%) більше бояться економічних наслідків коронакризи для своєї родини. Водночас третина (34%) більше бояться захворіти на COVID-19, аніж фінансових труднощів.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас лише 8% респондентів не бояться ані коронавірусної інфекції, ані її економічних наслідків.

За даними опитування, тих, хто боїться захворіти більше серед старшого населення, жінок, мешканців сіл.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 27 листопада - 1 грудня 2020 року серед 1200 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині листопада 2020 року 41% українців не бояться заразитися коронавірусною інфекцією. У порівнянні з кінцем березня це число не змінилося.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в кінці листопада 2020 року більшість українців незадоволені діями влади по боротьбі з епідемією коронавірусу. Зокрема, 34% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, 62% - не задоволені.