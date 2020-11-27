Украинцы с болезнью почек могут выбрать медучреждение для бесплатного гемодиализа

Фото: врачи (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Нацслужбе здоровья сообщают, что украинцы с болезнью почек могут выбрать медицинское учреждение для лечения гемодиализом. В частности, получить такое лечение в частном медучреждении.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Благодаря внедрению Программы медицинских гарантий пациенты с почечной недостаточностью имеют возможность выбирать, в каком заведении ему получать гемодиализ. Главное условие - такое заведение должно иметь соответствующий договор с НСЗУ, а пациент - направление на услугу", - указано в сообщении.

Отмечается, что пациент может выбрать учреждение, которое ближе к нему, или же то, где ему больше нравится качество обслуживания.

Ранее больной, требующий гемодиализа, был вынужден выбирать учреждение по своему месту жительства. Теперь он может получить услугу в другом городе, а НСЗУ заплатит за нее.

Указано, что договор на лечение пациентов методом гемодиализа в амбулаторных условиях имеют 85 заведений.

"Среди них 2 частных. Лечение методом гемодиализа в амбулаторных условиях для пациента является бесплатным независимо от формы собственности учреждения. С апреля НСЗУ выплатила больницам 1 млрд 403 млн грн за лечение пациентов методом гемодиализа. Из них 58 млн грн получили частные медицинские учреждения", - информируют в НСЗУ.

Чтобы получить бесплатное лечение методом гемодиализа, пациенту нужно получить направление врача-нефролога и обратиться с направлением в медучреждение, предоставляющая такие услуги.

Напомним, Национальная служба здоровья предлагает увеличить в 2021 году тариф на предоставление стационарной паллиативной помощи. Он может вырасти в 3,6 раза.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения инициирует увеличение в 2021 году базовой ставки за лечение больных туберкулезом до 63 тысяч гривен.