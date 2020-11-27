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Українці з хворобою нирок можуть обрати медзаклад для безкоштовного гемодіалізу

Україна, П'ятниця 27 листопада 2020 16:04
Українці з хворобою нирок можуть обрати медзаклад для безкоштовного гемодіалізу
Фото: лікарі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Нацслужбі здоров'я повідомляють, що українці з хворобою нирок можуть обрати медичний заклад для лікування гемодіалізом. Зокрема, отримати таке лікування у приватному медзакладі.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Завдяки впровадженню Програми медичних гарантій пацієнти з нирковою недостатністю мають можливість обирати, в якому закладі йому отримувати гемодіаліз. Головна умова - такий заклад повинен мати відповідний договір з НСЗУ, а пацієнт - направлення на послугу", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що пацієнт може обрати заклад, що є ближчим до нього, або ж той, де йому більше подобається якість обслуговування.

Раніше хворий, який потребував гемодіалізу, був змушений обирати заклад відповідно до свого місця проживання. Тепер він може отримати послугу в іншому місті, а НСЗУ заплатить за неї.

Вказано, що договір на лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах мають 85 закладів.

"Серед них 2 приватних. Лікування методом гемодіалізу в амбулаторних умовах для пацієнта є безоплатним незалежно від форми власності закладу. З квітня НСЗУ виплатила лікарням 1 млрд 403 млн грн за лікування пацієнтів методом гемодіалізу. З них 58 млн грн отримали приватні медичні заклади", - інформують у НСЗУ.

Щоб отримати безоплатно лікування методом гемодіалізу, пацієнту потрібно отримати направлення лікаря-нефролога та звернутись з направленням до медзакладу, що надає такі послуги.

Нагадаємо, Національна служба здоров'я пропонує збільшити в 2021 році тариф на надання стаціонарної паліативної допомоги. Він може зрости в 3,6 раза.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я ініціює збільшення у 2021 році базової ставки за лікування хворих на туберкульоз до 63 тисяч гривень.

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