Украинцы в августе купили более 3 тысяч новых автомобилей: названы лидеры рынка
За август в Украине было реализовано 3,2 тысячи новых легковых автомобилей. Согласно статистике, это на 18% меньше, чем в июле, и на 62% меньше, чем в августе прошлого года. Сезонное проседание продаж характерно для августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autoconsulting.
Лидером по итогам августа 2022 года в Украине остается Toyota (779 проданных авто), которая усилила свои позиции и теперь занимает 24% всех продаж новых автомобилей. Самыми продаваемыми моделями месяца стали кроссовер Rav4 и внедорожник Prado.
На втором месте в августе закрепился Volkswagen с результатом в 247 машин благодаря стремительному росту продаж электромобиля ID.4. Электрический кроссовер стал третьей по популярности моделью на рынке за последний месяц.
Третье место в августе заняла продукция компании BMW. Четвертое место в августе – у Renault, пятым был Hyundai, а 6 место контролирует Skoda. Интересно, что места с 7 по 9 заняли Mercedes-Benz, Audi и Lexus соответственно. На десятом месте закрепился Mitsubushi.
Ранее мы писали, что в июле в Украине было продано почти четыре тысячи новых автомобилей, что на 28% больше, чем в июне текущего года, и на 60% меньше, чем в июле 2021 года.
Также стало известно, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz намерен продать свой завод по сборке автомобилей в Московской области.
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