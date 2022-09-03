Українці в серпні купили понад 3 тисячі нових автомобілів: названі лідери ринку

За серпень в Україні було реалізовано 3,2 тисячі нових легкових автомобілів. Згідно зі статистикою, це на 18% менше, ніж у липні, і на 62% менше, ніж у серпні минулого року. Сезонне просідання продажів характерно для Серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autoconsulting .

Лідером за підсумками серпня 2022 року в Україні залишається Toyota (779 проданих авто), яка посилила свої позиції і тепер займає 24% всіх продажів нових автомобілів. Найбільш продаваними моделями Місяця стали кросовер Rav4 і позашляховик Prado.

На другому місці в серпні закріпився Volkswagen з результатом у 247 машин завдяки стрімкому зростанню продажів електромобіля ID.4. Електричний кросовер став третьою за популярністю моделлю на ринку за останній місяць.

Третє місце в серпні зайняла продукція компанії BMW. Четверте місце в серпні - у Renault, п'ятим був Hyundai, А 6 місце контролює Skoda. Цікаво, що місця з 7 по 9 зайняли Mercedes-Benz, Audi і Lexus відповідно. На десятому місці закріпився Mitsubishi.