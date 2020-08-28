Украинцы активно занимались благотворительностью в течение последнего года, - исследование

Украинцы придают большое значение роли благотворительности в своей жизни и активно помогают нуждающимся.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством "Социоинформ" по заказу благотворительного фонда Zagoriy Foundation.

Согласно результатам, в течение последнего года 60% украинцев занимались благотворительностью, а более 87% приобщались к благотворительности в той или иной степени в течение жизни.

Также 71% украинцев занимается благотворительностью из-за сострадания к тем, кому нужна помощь.

"Результаты исследования мотивации украинцев участвовать в благотворительности дают нам основания констатировать постепенные изменения в массовом сознании, традиционно присущие западному миру. Благотворительность становится неотъемлемой частью жизни каждого гражданина", - отметила директор Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко.

При этом в основном украинцы предпочитают помогать деньгами. О благотворительности в виде денежных пожертвований заявили 88% опрошенных, и только 41% старается помочь едой, медикаментами, одеждой и другими необходимыми вещами.

"Добрые дела имеют рациональное основание: люди помогают другим, потому что считают, что любой может оказаться в затруднительном положении. Распространяя культуру благотворительности и практику взаимопомощи, респонденты повышают собственные шансы на поддержку в будущем, если таковая понадобится", - говорится в исследовании.

В то же время, лишь 9% респондентов рассматривают предоставление бесплатных услуг как благотворительность.

Однако, как указывают авторы исследования, каждый второй украинец считает, что главной причиной отказа от благотворительности является нехватка времени и ресурсов.

На втором месте (41%) - страх быть обманутым. Более трети респондентов (37%) склонны думать, что от благотворительности их сограждан сдерживает безразличие к проблемам других людей.

С полным текстом исследовательской статье "Мотивация и благотворительность или почему украинцы делают добрые дела?" можно ознакомиться на сайте фонда.

Напомним, Zagoriy Foundation создан в 2015 году. Фонд основали члены семьи Загорий, совладельцы фармацевтической компании "Дарница".

Zagoriy Foundation реализовал или реализует 45 проектов, на которые было привлечено более 20 млн гривен. Эти проекты охватили около 200 тыс. бенефициаров.

Одно из основных направлений деятельности Zagoriy Foundation – популяризация идей филантропии среди украинцев. Также фонд является одним из инициаторов и активным провайдером Всеукраинского дня добрых дел #ЩедрийВівторок - части зародившегося в США глобального благотворительного движения #GivingTuesday.