ru ua
Ср, 06 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцы активизировали поиск работы. Что со спросом на работников и зарплатой

Новина українською →
Украина, Среда 06 июля 2022 14:56
Украинцы активизировали поиск работы. Что со спросом на работников и зарплатой Фото: вакансий значительно больше, чем резюме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июне 2022 года рост количества резюме на сайтах работы заметно ускорился. Зато количество вакансий увеличивается крайне медленно, даже для специалистов ИТ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (июль 2022 года).

Украинцы активизировали поиск работы. Что со спросом на работников и зарплатой

Как отмечается в обзоре, в результате снижаются предлагаемые зарплаты, а с ухудшением финансового состояния предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса (МСБ), сокращаются возможности поддержки и имеющегося персонала.

Так, по данным опроса Европейской бизнес ассоциации, в мае выплачивали зарплату в полном объеме 23% предприятий МСБ, сократили зарплату - 32%, не выплачивали совсем - 21%, уволили персонал - 12%.

Украинцы активизировали поиск работы. Что со спросом на работников и зарплатой

Сокращение зарплат наблюдается во всех сегментах экономики и достигает 60%.

Украинцы активизировали поиск работы. Что со спросом на работников и зарплатой

Напомним, по данным НБУ, сокращение зарплат в частном секторе составляет от 25 до 50%. При этом персонал сокращается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Зарплата в Украине
NEWS
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
DAILY
Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев