Украинцы в 2019 году больше продали валюты, чем купили

Население Украины в декабре 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1668,6 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1487,1 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом в декабре снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 181,5 млн долларов.

По данным НБУ, украинцы продали за 2019 год валюты на 14943,4 млн долларов и купили на 14766,6 млн долларов. Чистая продажа составила 176,8 млн долларов.

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Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) в течение 2019 года купил на межбанке валюты на 8462,60 млн долларов и продал на 529,23 млн долларов. Таким образом, с начала 2019 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 7933,38 млн долларов.

Напомним, по данным опроса Research & Branding Group, осенью 2019 года, 37% украинцев считали, сейчас наиболее выгодно и безопасно хранить свои денежные сбережения в долларах США, что несколько меньше, чем год назад (43%). Доверие к евро выросла с 15% до 21%. А доверие украинцев к национальной валюте абсолютно не изменилось (12%).