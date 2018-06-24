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Українці понад 12 годин не можуть вилетіти з Мілана

НовиниНадзвичайні події    24.06.2018 - 23:25
Ілюстративне фото: аеропорт (УНІАН)
Ілюстративне фото: аеропорт (УНІАН)

У аеропорту "Львів" повідомили, що рейс авіакомпанії Ernest Airlines EG223 Мілан - Львів скасовано

У аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького повідомили, що рейс авіакомпанії Ernest Airlines EG223 Мілан - Львів, на який пасажири очікують вже протягом 12 годин, скасовано. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив представник аеропорту.

"Нам повідомили, що даний рейс скасований. Наразі вирішується питання щодо запуску додаткового рейсу, але деталей поки немає. Також усіх пасажирів ми просимо телефонувати до нас вже зранку 25 червня. Звичайно, авіакомпанія (Ernest Airlines, - ред.) має забезпечити харчування та проживання пасажирам. За чутками, рейс до Львова може бути завтра чи післязавтра. Але наразі це все, що ми знаємо", - повідомили у аеропорті «Львів».

Так, пасажири протягом 12 годин в аеропорту очікують рейс авіакомпанії.

"Авіакомпанія #ernestairlines @Ernest Airlines. Рейс EG223 Milan Bergamo (BGY) - Lviv (LWO). 12 годин в аеропорту без жодної інформації про причину затримки чи можливий час вильоту. 12 годин без їжі та води, 5 з яких ми закриті у терміналі. 12 годин матері з малими дітьми. 12 годин без представників компанії як в аеропорту, так і онлайн.12 годин без відповіді кол-центру компанії", - написав у Facebook один із пасажирів Roman Mashtaler, який очікує на рейс до Львова.

 

Друзі, допоможіть репостом!!! Авіакомпанія #ernestairlines @Ernest Airlines Рейс EG223 Milan Bergamo (BGY) - Lviv...

Опубліковано Roman Mashtaler Неділя, 24 червня 2018 р.

Зазначимо, 12 червня, у Львові презентували два нові рейси італійської компанії Ernest Aіrlines. Представники повідомили, що з 22 червня 2018 року з Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького прямим авіасполученням можна вилетіти до Риму (аеропорт Фіумічіно) або до Мілану (аеропорт Мальпенса).

Нагадаємо, 22 червня через відсутність літака на авіарейс з Києва до Тунісу близько 70 туристів не змогли вилетіти за квитками авіакомпанії Bravo.

У київському аеропорту на три дні застрягли 70 пасажирів авіарейсу до Тунісу З Харкова до Катовіце запустили прямі авіарейси
Теги публікації: Італія, рейсы, авиасообщение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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