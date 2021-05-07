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Украинцев ждут еще одни длинные выходные: сколько будем отдыхать на 9 мая

Автор: Александр Белоус

В мае 2021 года украинцев ждут еще одни длинные выходные. Для работников с пятидневной неделей нерабочими будут три дня с 8 по 10 мая.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Воскресенье, 9 мая, в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. По закону, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Поэтому выходной переносится на понедельник, 10 мая.

Отметим, в Украине отмечают две даты, связанные со Второй мировой войной, - День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая. Относительное большинство (41%) украинцев считает, что Украина должна отмечать обе даты.

Напомним, в 2021 году в Украине рабочими днями будут 250 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.

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