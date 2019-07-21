Украинцев предостерегают от поездок в Португалию из-за пожаров

Фото: пожары в Португалии (The Telegraph)

Вследствие прогнозируемого повышения температуры, существует угроза распространения стихии

Посольство Украины в Португальской Республике рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения лесной местности в связи с пожарами, пока ситуация в регионе не стабилизируется. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства.

В частности, речь идет о масштабных пожарах в районе поселка Вила де Рэи и Серта (округ Каштелу Бранку), которые продолжает нести угрозу местному населению.

Кроме этого, по сообщению Национальной службы гражданской защиты ПР, вследствие прогнозируемого повышения среднесуточной температуры в центральной и северной части страны, существует угроза распространения стихии.

"Гражданам Украины, которые находятся в этом районе, следует внимательно следить за сообщениями местных служб, в том числе, путем рассылки предупреждающих sms-сообщений о развитии ситуации и выполнять инструкции пожарно-спасательных служб. В связи с этим, просим граждан быть осторожными, сообщать о возникновении пожаров или попадании в опасную ситуацию, прежде всего, ставить в известность португальские пожарно-спасательные службы по телефону 112", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случаях попадания в чрезвычайные ситуации, угрозы жизни и здоровью, гражданам Украины следует обращаться на "горячую линию" Посольства Украины в Португальской Республике по номеру телефона: +351 965 088 115.

"Адрес электронной почты emb_pt@mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ru", - добавили в ведомстве.

Ранее РБК-Украина писало, что в центральной части Португалии более 1 тыс. пожарных борются с пожарами.

В результате пожаров уже пострадали 20 человек.

Напомним, в прошлом году, в августе, в результате лесных пожаров, которые бушевали в Португалии, пострадали 45 человек.