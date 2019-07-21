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Українців застерігають від поїздок до Португалії через пожежі

Новини » Суспільство    21.07.2019 - 19:22
Українців застерігають від поїздок до Португалії через пожежі
Фото: пожежі в Португалії (The Telegraph)

Внаслідок прогнозованого підвищення температури, існує загроза поширення стихії

Посольство України в Португальській Республіці рекомендує громадянам України утриматися від відвідування лісової місцевості у зв'язку із пожежами до стабілізації ситуації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства.

Зокрема, йдеться про масштабні пожежі в районі cелища Віла де Реі та Серта (округ Каштелу Бранку), яка продовжує нести загрозу місцевому населенню.

Крім цього, за повідомлення Національної служби цивільного захисту ПР, внаслідок прогнозованого підвищення середньодобової температури у центральні та північній частині країни, існує загроза поширення стихії.

"Громадянам України, які перебувають в цьому районі, слід уважно стежити за повідомленнями місцевих служб, в тому числі, шляхом розсилання попереджуючих sms-повідомлень про розвиток ситуації та виконувати інструкції пожежно-рятувальних служб. У зв'язку з цим, просимо громадян бути обачними, повідомляти про виникнення пожеж або потрапляння в небезпечну ситуацію, передусім, португальські пожежно-рятувальні служби за номером 112", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у випадках потрапляння у надзвичайні ситуації, загрози життю та здоров’ю, громадянам України слід також звертатися на "гарячу лінію" Посольства України в Португальській Республіці за номером телефону: +351 965 088 115.

"Адреса електронної пошти emb_pt@mfa.gov.ua, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua", - додали у відомстві.

Раніше РБК-Україна писало, що в центральній частині Португалії понад 1 тис. пожежних борються з пожежами.

Внаслідок пожеж вже постраждали 20 людей.

Нагадаємо, минулого року, у серпні, у результаті лісових пожеж, які вирували в Португалії, Постраждали 45 осіб.

В результаті пожеж в Португалії постраждали 20 людей
Новини України пожежапосольствоПортугалия
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