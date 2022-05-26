Для українців запустять єдину базу вакансій: що відомо
В Україні запустять єдину базу вакансій. Там будуть як вакансії від державного центру зайнятості, так з найбільших сайтів з пошуку роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки.
Повідомляється, що Держслужба зайнятості за участю Мінекономіки домовилася про співпрацю з топ-5 сайтів з пошуку роботи в Україні: robota.ua, work.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua. Результатом цього стане створення єдиної бази з вакансіями.
"Наповнення бази здійснюватиметься силами Державної служби зайнятості та агентств з пошуку роботи. Оновлення ресурсу - в режимі реального часу", - йдеться в повідомленні.
За словами заступника міністра економіки з питань цифрового розвитку Ігоря Дядюри, на єдиній платформі буде консолідуватися інформація про роботодавців і претендентів.
"Ми локалізуємо максимум пропозицій на ринку праці і дані про кадровий потенціал на одному майданчику, що дозволить підприємцям швидко знайти працівників, а людям роботу. Швидке працевлаштування українців відіграє провідну роль у відновленні економічної активності", - зазначив він.
Також повідомляється, що сайти з пошуку роботи отримають доступ до даних Держслужби зайнятості, щоб розміщувати у себе інформацію про вакансії.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало покрокову інструкцію, як отримати статус безробітного через додаток "Дія".
Також через це додаток роботодавці можуть отримати 6500 гривень компенсації за працевлаштування переселенця.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.