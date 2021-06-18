Украинцев впереди ждут два длинных выходных подряд

Украинцев впереди ждут два длинных выходных. Отдыхать будем дважды по три дня подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Первый дополнительный выходной будет 21 июня. Ведь 20 июня в Украине отмечают религиозный праздник Троицу, а значит выходной автоматически переностится на понедельник.
Стоит отметить, что дата Троицы не постоянна, ее празднуют на 50 день после Пасхи.
Кроме того, День Конституции в этом году приходится на понедельник. Согласно законодательству, этот день нерабочий. Поэтому на следующих выходных будем отдыхать три дня подряд - 26, 27 и 28 июня.
Ранее синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды на эти выходные - 19-21 июня.
РБК-Украина писало, что в июле украинцев ждут 9 выходных дней.