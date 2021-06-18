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Украинцев впереди ждут два длинных выходных подряд

Автор: Инна Собора

Украинцев впереди ждут два длинных выходных. Отдыхать будем дважды по три дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Первый дополнительный выходной будет 21 июня. Ведь 20 июня в Украине отмечают религиозный праздник Троицу, а значит выходной автоматически переностится на понедельник.

Стоит отметить, что дата Троицы не постоянна, ее празднуют на 50 день после Пасхи.

Кроме того, День Конституции в этом году приходится на понедельник. Согласно законодательству, этот день нерабочий. Поэтому на следующих выходных будем отдыхать три дня подряд - 26, 27 и 28 июня.

Ранее синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды на эти выходные - 19-21 июня.

РБК-Украина писало, что в июле украинцев ждут 9 выходных дней.

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Троицавыходные