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Українців попереду чекають два довгих вихідних підряд

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П'ятниця 18 червня 2021 14:13
Українців попереду чекають два довгих вихідних підряд Фото: українців чекають ще шість вихідних до кінця червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Українців попереду чекають двоє довгих вихідних. Відпочивати будемо двічі по три дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Перший додатковий вихідний буде 21 червня. Адже 20 червня в Україні відзначають релігійне свято Трійцю, а отже вихідний автоматично переноститься на понеділок.

Варто зазначити, що дата Трійці не постійна, її святкують на 50 день після Великодня.

Крім того, День Конституції цього року припадає на понеділок. Згідно законодавства, цей день неробочий. Тому на наступних вихідних будемо відпочивати три дні поспіль - 26, 27 та 28 червня.

Раніше синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на ці вихідні - 19-21 червня.

РБК-Україна писало, що в липні українців чекають 9 вихідних днів.

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