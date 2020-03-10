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Украинцев без возможности обеспечить карантин просят отказаться от поездок в Израиль

Новости » Политика     10.03.2020 - 12:50
Украинцев без возможности обеспечить карантин просят отказаться от поездок в Израиль
Иллюстративное фото (police.gov.il)

Израиль ввел ограничительные меры для иностранцев

Из-за вспышки коронавируса граждан Украины, которые намерены посетить Израиль, но не смогут обеспечить двухнедельный домашний карантин, просят отказаться от поездок. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что с 12 марта в Израиле в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся ограничительные меры в отношении иностранцев. В частности, иностранцев будут пропускать в страну, если они смогут обеспечить себе пребывание в домашнем карантине в течение двух недель.

При пересечении границы иностранцы должны сообщить сотрудникам иммиграционной службы Израиля постоянный адрес своего пребывания в карантине. В случае отсутствия возможности пребывания в карантине в течение 14-дневного периода иностранцам откажут во въезде.

При этом внимание украинцев обращают на то, что сотрудники Министерства здравоохранения и правоохранительных органов Израиля проверяют режим соблюдения домашнего карантина. Нарушителям карантина грозит уголовная ответственность с максимальным сроком наказания до семи лет тюрьмы.

"Посольство Украины в Израиле рекомендует гражданам Украины, которые планируют в ближайшее время посетить Израиль и не смогут обеспечить пребывание в карантине в течение 14 дней, воздержаться от путешествия или осуществить его после отмены ограничительных мер", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль вводит двухнедельный карантин для всех, кто приезжает в страну. Данная мера будет действовать в течение двух недель.

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