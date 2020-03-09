Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну

Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Израиль вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, которые въезжают в страну

Израиль из-за нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, которые въезжают в страну. Об этом сообщил в понедельник в Twitter по итогам совещания с представителями министерства здравоохранения исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.

"После целого дня сложных дискуссий мы приняли решение, что любой, кто приезжает в Израиль из-за границы, обязан пройти 14-дневную изоляцию. Это было сложное решение, но оно необходимо для охраны общественного здоровья, а эта задача - превыше всех", - написал он.

Отметим, что мера вводится на период в две недели.

Напомним, ранее Нетаньяху заявил, что страна рассматривает возможность ограничения на въезд любых путешественников из-за коронавируса. По его словам, Израиль рассматривает вопрос о расширении ограничений на въезд. Израиль намерен включить в список ограничений путешественников из всех стран, что фактически приведет к прекращению иностранного туризма.

Правительство Израиля в среду, 4 марта, в связи с распространением коронавируса приняло решение о внесении в "карантинный список" туристов из еще пяти европейских стран, таким образом список был расширен до 7 стран.

4 марта в список были включены Германия, Франция, Испания, Австрия и Швейцария. До этого в списке были Италия, Китай и Сингапур. Теперь все прибывшие в Израиль из этих стран будут помещены под домашний карантин на 14 дней.