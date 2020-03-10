Українців без можливості забезпечити карантин просять відмовитися від поїздок до Ізраїля

Ілюстративне фото (police.gov.il)

Ізраїль ввів обмежувальні заходи для іноземців

Через спалах коронавірусу громадян України, які мають намір відвідати Ізраїль, але не зможуть забезпечити двотижневий домашній карантин, просять відмовитися від поїздок. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що з 12 березня в Ізраїлі у зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус вводяться обмежувальні заходи щодо іноземців. Зокрема, іноземців будуть пропускати до країни, якщо вони зможуть забезпечити собі перебування в домашньому карантині протягом двох тижнів.

При перетині кордону іноземці мають повідомити співробітників імміграційної служби Ізраїлю постійну адресу свого перебування в карантині. У разі відсутності можливості перебування в карантині протягом 14-денного періоду іноземцям відмовлять у в'їзді.

При цьому увагу українців звертають на те, що співробітники Міністерства охорони здоров'я та правоохоронних органів Ізраїлю перевіряють режим дотримання домашнього карантину. Порушникам карантину загрожує кримінальна відповідальність з максимальним терміном покарання до семи років в'язниці.

"Посольство України в Ізраїлі рекомендує громадянам України, які планують найближчим часом відвідати Ізраїль і не зможуть забезпечити перебування в карантині протягом 14 днів, утриматися від подорожі або здійснити її після скасовування обмежувальних заходів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль вводить двотижневий карантин для всіх, хто приїжджає до країни. Дана міра буде діяти протягом двох тижнів.