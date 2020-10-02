Украинцев в сирийском лагере беженцев проверяют на связи с ИГ, - Офис президента

Над эвакуацией граждан Украины из сирийского лагеря беженцев "Аль-Холл" работают дипломаты, специальные службы и разведка. А этих беженцев проверяют на связи с "Исламским государством".

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

В частности, Офис ответил на требования Меджлиса крымскотатарского народа эвакуировать граждан Украины из лагеря "Аль-Холл". Ранее он заявил, что там находятся около сотни украинцев - женщины и малолетние дети.

"Очевидно, что вопрос о возвращении людей именно из той зоны конфликта нельзя сводить к простым медийным "эмоциональным образам о женщинах и детях". Каждый из взрослых, находившихся в этом регионе на территориях, так или иначе контролируемых ИГИЛ, имеет определенную личную историю. Которую нужно досконально изучить", - говорится в сообщении.

Кроме того, спецслужбы Украины мониторят ситуацию и ищут действительно возможные пути для эвакуации. В Офисе президента отмечают, что должны помнить также и о безопасности всех граждан Украины - как дома, так и за рубежом.

"Тем более что подавляющее большинство украинских беженцев в Сирии являются выходцами из временно оккупированного Крыма, где проживают их близкие родственники. Публичное разглашение информации о присутствии наших граждан в Сирии абсолютно точно может привести к притеснениям, задержаниям со стороны специальных органов РФ их близких и лиц, с которыми они контактировали в Крыму", - добавили в Офисе.

Напомним, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому и попросил эвакуировать граждан Украины из лагеря "Аль-Холл".