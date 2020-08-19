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В сирийском лагере беженцев ждут эвакуацию около 100 украинцев

Сирия, Среда 19 августа 2020 16:59
В сирийском лагере беженцев ждут эвакуацию около 100 украинцев
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

МИД держит ситуацию на контроле

В сирийском лагере беженцев "Аль-Холл" уже более полтора года находятся около 100 украинцев в ожидании эвакуации. В Министерстве иностранных дел взяли ситуацию под контроль.

Об этом говорится в сообщении главы Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова и пресс-службы МИД Украины.

В частности, из-за ситуации с украинцами в Сирии Чубаров обратился с открытым обращением к президенту Владимиру Зеленскому.

"Около 100 граждан Украины - женщины и их малолетние дети, которые находятся в лагере для беженцев "Аль-Холл" (Сирия), уже полтора года ожидают эвакуации домой, в Украину", - написал Чубаров.

При этом в МИД заявили, что держат ситуацию на постоянном контроле и не прекращает взаимодействия с зарубежными партнерами по их репатриации.

"Министерство иностранных дел Украины заботится о своих гражданах, защита прав и интересов украинцев за рубежом является приоритетной задачей нашего ведомства. Прилагаем максимальные усилия для обеспечения надлежащих условий пребывания наших соотечественников и способствуем, в случае необходимости, их безопасному возвращению на родину", - сообщили в МИД.

Ранее РБК-Украина писало, что ФСБ России заявила о задержании украинского добровольца в Крыму.

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