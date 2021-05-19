Украинцев из Сектора Газа планируют эвакуировать в течение 48 часов, - Кулеба

"В Секторе Газа ориентировочно находится 1600 украинцев, из них 127 изъявили желание вернуться на родину", - сообщил Кулеба.

Министр также отметил, что вместе с украинцами о желании эвакуироваться из Сектора Газа заявили граждане Молдовы, Беларуси и двух стран-членов ЕС.

"Посольство уже составило списки, мы договорились о зеленом коридоре и такая эвакуация будет осуществлена в кратчайшие сроки", - подчеркнул Кулеба.

Он пояснил, что эвакуация будет осуществлена через Египет, с властями которого уже согласованы организационные вопросы.

"В настоящее время во исполнение поручения президента Украины принято решение об осуществлении такой эвакуации в кратчайшие сроки путем вывоза наших граждан с территории Сектора Газы на территорию Египта и организации соответствующего рейса за счет резервного фонда бюджета Украины. Если не произойдет никаких форс-мажорных событий в связи с обострением конфликта, то, по нашим расчетам, в течение 48 часов такая эвакуация состоится", - сказал Кулеба.