Українців з Сектору Гази планують евакуювати протягом 48 годин, - Кулеба

"В Секторі Гази орієнтовно перебуває 1600 українців, з них 127 виявили бажання повернутися на батьківщину", - повідомив Кулеба.

Міністр також зазначив, що разом з українцями про бажання евакуюватися із Сектору Гази заявили громадяни Молдови, Білорусі та двох країн-членів ЄС.

"Посольство вже склало списки, ми домовилися про зелений коридор і така евакуація буде здійснена у найкоротші терміни", - наголосив Кулеба.

Він пояснив, що евакуація буде здійснена через Єгипет, з владою якого вже узгоджено організаційні питання.

"Наразі на виконання доручення президента України ухвалене рішення про здійснення такої евакуації у найкоротші терміни шляхом вивезення наших громадян з території Сектору Гази на територію Єгипту та організації відповідного рейсу коштом резервного фонду бюджету України. Якщо не станеться жодних форс-мажорних подій у зв'язку із загостренням конфлікту, то, за нашими розрахунками, протягом 48 годин така евакуація відбудеться", - сказав Кулеба.