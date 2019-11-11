Украинцев просят воздержаться от поездок на собственных автомобилях из-за непогоды

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям просит водителей воздержаться от поездок на собственных автомобилях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как сообщается, 12 ноября по всей Украине ожидается туман, при котором видимость составит 200-500 метров. При этом отмечается, что в западных областях, кроме того, ожидаются и порывы ветра 15-20 метров в секунду.

"Берегите себя и своих близких, воздержитесь от поездок на автомобилях, если не очень срочно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украину на несколько дней охватит сильный ветер. В частности, с 11 ноября антициклон поднимет сильный ветер на западе и севере Украины, который до 15 ноября охватит практически всю Украину. Ожидается, что ветер будет юго-восточного направления.

Кроме того, с завтрашнего дня в Украине закончатся дожди, поскольку атмосферный фронт, который принес сильные осадки, перемещается с запада на восток и уже к вечеру покинет территорию страны.

Добавим, что в Киеве с четверга похолодает до +7. Ветер будет юго-восточный, порывистый. Температура воздуха ночью от +5 до +8, днем от +9 до +11. В среду в столице потеплеет до +14, с четверга и до конца недели похолодает от +7 до +10.