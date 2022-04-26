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Украинцев просят не рассказывать в соцсетях "где бахкает"

Фото: глава Сумской ОГА (ОВА) Дмитрий Живицкий (facebook.сom)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Сумской ОГА (ОВА) Дмитрий Живицкий обратился к украинцам с просьбой не публиковать ход военных действий и прилетов в соцсетях. Особенно это касается жителей приграничных населенных пунктов, например, той же Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление главы региона.

"Если вы слышите что "где-то бахкает" - это не повод сразу писать в соцсетях о направлении и характере взрывов. Война не ведется онлайн, это и ваша, в том числе, безопасность! Когда у вас "бахкает" - вы должны идти в укрытие или безопасное место", - подчеркнул он.

По его словам, прежде всего, нужно дождаться официальной информации от руководителей регионов или ВСУ.

"Если уж очень хочется - можно бесконечно долго и в подробностях обсуждать взрывы в соседней россии. В их граничащих с Сумщиной админединицах регулярно что-то взрывается и пылает. Совсем уже орки забыли что нужно соблюдать правила по технике безопасности. Сами ж виноваты - то бычок из сигареты не затушат, то траву палят", - не без доли сарказма посоветовал Живицкий.

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