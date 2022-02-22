ru ua
Вт, 22 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцев просят не распространять в интернете информацию о передвижении ВСУ

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 00:31
Украинцев просят не распространять в интернете информацию о передвижении ВСУ Фото: Украинцев просят не распространять в интернете информацию о передвижении ВСУ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Украинцев призвали не распространять информацию о передвижении войск ВСУ. В частности, не публиковать данные в интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.

"Не распространяйте передвижение подразделений Вооруженных сил по территории Украины", - говорится в обращении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин дал приказ на ввод российских войск на оккупированные территории Донбасса после признания "ЛДНР".

На фоне новостей о том, что Россия ввела войска на оккупированный Донбасс, очевидцы сообщают о большой колонне техника, которая выдвинулась к линии разграничения. По их словам, в колонне более сотни танков и БТРов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНР
NEWS
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
DAILY
Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше