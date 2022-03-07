UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинцев просят не распространять информацию о том, где и когда они слышат взрывы

Автор: Светлана Мащенко

Украинцев просят не распространять информацию о взрывах - а именно о том, где, когда и что именно они услышали.

Об этом говорится в сообщении Управления госохраны.

"Ночью после взрывов воздержитесь, пожалуйста, от панического распространения различными мессенджерами и социальными сетями информации о том, где, когда и что вы слышали или слышите", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что таким образом можно информировать врага о позициях украинских военнослужащих и локации систем ПВО.

"Обращаем ваше внимание, что пока вы слышите работу ПВО, дороги, дома и мосты будут целыми", - добавили в управлении.

Ранее мы писали, что Госспецсвязи призвало МСЭ блокировать звонки с временно оккупированных территорий.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину