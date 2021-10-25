Украинцев призывают воздержаться от поездок в Судан: что произошло

"Внимательно следим за развитием ситуации в Хартуме (столица Судана - ред.). Рекомендуем украинцам пока воздержаться от поездок в Судан, а тем, кто находится в стране, избегать мест массового скопления людей, оставаться в безопасном месте", - написал Николенко.

Он отметил, что украинцы, которые сейчас находятся на территории Судана, могут обратиться на горячую линию посольства Украины в Египте.