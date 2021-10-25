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Українців закликають утриматися від поїздок до Судану: що сталося

Автор: Марія Кучерявець

Міністерство закордонних справ звернулося до громадян. Так, українцям рекомендують тимчасово утриматися від поїздок до Судану (країна на північному сході Африки).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка.

"Уважно слідкуємо за розвитком ситуації в Хартумі (столиця Судану - ред.). Рекомендуємо українцям наразі утриматися від поїздок до Судану, а тим, хто перебуває в країні, уникати місць масового скупчення людей, залишатися в безпечному місці", - написав Ніколенко.

Він зазначив, що українці, які наразі знаходяться на території Судану, можуть звернутися на гарячу лінію посольства України в Єгипті.

Зазначимо, у Судані група військових здійснила спробу державного перевороту. Так, сьогодні вранці вони затримали прем'єр-міністра Абдаллу Хамдука та ще щонайменше чотирьох членів уряду.

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