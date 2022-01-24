Украинцев призвали не стоять рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине: причина

"У нас была онлайн встреча со всеми спортсменами и тренерами, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены знакомы, они знают, как себя вести в таких ситуациях", - рассказал министр.

По его словам, украинцы, в частности, не должны стоять рядом с российскими спортсменами, когда те держат свой флаг.

"Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали", - пояснил Гутцайт.