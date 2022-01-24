Українців закликали не стояти поряд з росіянами на Олімпіаді в Пекіні: причина

"У нас була онлайн зустріч з усіма спортсменами і тренерами, як поводити себе у таких ситуаціях, коли будуть провокації, як це було на літній Олімпіаді. Всі спортсмени обізнані, вони знають, як себе поводити у таких ситуаціях", - розповів міністр.

За його словами, українці, зокрема, не мають стояти поруч з російськими спортсменами, коли ті тримають свій прапор.

"Вони не повинні стояти разом, коли стоять спортсмени з Росії зі стягом. Щоб вони не були разом. Вони повинні це знати. Ми над цим працювали. Після літньої Олімпіади не вперше зустрічалися зі спортсменами і це обговорювали", - пояснив Гутцайт.