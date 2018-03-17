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Украинцев призвали не голосовать на российских президентских выборах в Крыму

НовостиПолитика    17.03.2018 - 23:38
Фото: Изет Гданов (krymr.org)
Фото: Изет Гданов (krymr.org)

Заместитель представителя президента Украины в Крыму призвал "не давать себя использовать"

Украинцев призвали не участвовать в выборах президента России в оккупированном Крыму, об этом заявил первый заместитель постоянного представителя президента Украины Изет Гданов на своей странице в Facebook

"Мы знаем, что оккупанты в Крыму оказывают беспрецедентное давление на вас, пытаясь "загнать" на так называемые "выборы"... Думаю, ни у кого нет сомнений, что это банальная спецоперация очередного формального назначения Путина", - написал представитель президента Украины, имея ввиду прогнозы относительно переизбрания действующего президента России.

Изет Гданов призвал "не дать себя использовать". 

Представитель президента Украины сообщил об уголовной ответственности за содействие в организации так называемых выборов по ч. 1 ст. 111 Криминального кодекса Украины без срока давности и призвал не участвовать в международном преступлении.

"Подумайте о себе и своих детей, не участвуйте в международных преступлениях", - написал чиновник.

Также представитель отметил особую ответственность, которая лежит на коренном народе Крыма и заявил что Крым будет свободен.

 

Обращение к гражданам Украины в Крыму. Мы знаем, что оккупанты в Крыму оказывают беспрецедентное давление на Вас ,...

Опубліковано Изетом Гдановим 17 березень 2018 р.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал его не признавать результатов нелегитимных выборов в Крыму.
 

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Теги: Российская Федерация, Крым
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