Украинцев призвали не голосовать на российских президентских выборах в Крыму

Украинцев призвали не участвовать в выборах президента России в оккупированном Крыму, об этом заявил первый заместитель постоянного представителя президента Украины Изет Гданов на своей странице в Facebook.

"Мы знаем, что оккупанты в Крыму оказывают беспрецедентное давление на вас, пытаясь "загнать" на так называемые "выборы"... Думаю, ни у кого нет сомнений, что это банальная спецоперация очередного формального назначения Путина", - написал представитель президента Украины, имея ввиду прогнозы относительно переизбрания действующего президента России.

Изет Гданов призвал "не дать себя использовать".

Представитель президента Украины сообщил об уголовной ответственности за содействие в организации так называемых выборов по ч. 1 ст. 111 Криминального кодекса Украины без срока давности и призвал не участвовать в международном преступлении.

"Подумайте о себе и своих детей, не участвуйте в международных преступлениях", - написал чиновник.

Также представитель отметил особую ответственность, которая лежит на коренном народе Крыма и заявил что Крым будет свободен.

Обращение к гражданам Украины в Крыму. Мы знаем, что оккупанты в Крыму оказывают беспрецедентное давление на Вас ,... Опубліковано Изетом Гдановим 17 березень 2018 р.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал его не признавать результатов нелегитимных выборов в Крыму.

