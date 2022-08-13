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Українців з прифронтових зон попередили про небезпечні "іграшки" від диверсантів

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Україна, Субота 13 серпня 2022 11:35
Українців з прифронтових зон попередили про небезпечні "іграшки" від диверсантів Фото: окупанти залишають сейсмодатчик для підриву у прифронтових зонах (mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

Російські диверсанти у прифронтових зонах залишають небезпечні "іграшки" для підриву. Вони розраховані як на людей, так і на техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Ворог почав активно використовувати радіопідривник з програмуванням. Коштовний і дуже розумний сейсмодатчик реагує на рух, якщо наблизитися до нього ближче, ніж на 15 метрів.

Така "іграшка" реагує на людей, автомобілі, БТР та навіть танки. Сейсмодатчики контролюють лінію підриву і використовуються у комплекті зі 6 штук.

Що робити при виявленні датчика?

Радіопідривник не можна зрушувати з місця та відключати лінію. Також не можна підходити ближче, ніж на 15 метрів.. Потрібно повідомити командування та організувати охорону навколо виявлених датчиків.

Фото: у прифронтових зонах диверсанти залишають сейсмодатчик для підриву (t.me/AFUStratCom)

Нагадаємо, російські окупанти минулої доби активно обстрілювати Донецьку область, внаслідок чого загинули 5 мирних жителів.

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