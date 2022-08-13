Українців з прифронтових зон попередили про небезпечні "іграшки" від диверсантів
Російські диверсанти у прифронтових зонах залишають небезпечні "іграшки" для підриву. Вони розраховані як на людей, так і на техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
Ворог почав активно використовувати радіопідривник з програмуванням. Коштовний і дуже розумний сейсмодатчик реагує на рух, якщо наблизитися до нього ближче, ніж на 15 метрів.
Така "іграшка" реагує на людей, автомобілі, БТР та навіть танки. Сейсмодатчики контролюють лінію підриву і використовуються у комплекті зі 6 штук.
Що робити при виявленні датчика?
Радіопідривник не можна зрушувати з місця та відключати лінію. Також не можна підходити ближче, ніж на 15 метрів.. Потрібно повідомити командування та організувати охорону навколо виявлених датчиків.
Фото: у прифронтових зонах диверсанти залишають сейсмодатчик для підриву (t.me/AFUStratCom)
Нагадаємо, російські окупанти минулої доби активно обстрілювати Донецьку область, внаслідок чого загинули 5 мирних жителів.
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