Украинцев предупреждают о запрете полетов на время празднования Дня независимости: карта

Над Украиной действует запрет полетов на время проведения репетиций и празднования Дня независимости. Это касается не всей территории страны, а некоторых ее регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.

"Уважаемые пилоты и владельцы беспилотных летательных аппаратов! Напоминаем о запрете полетов на время проведения репетиций, а особенно во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины!", - говорится в сообщении.

В это время будет осуществляться мониторинг воздушного пространства с использованием средств радиоэлектронной борьбы (подавления).

"Будьте ответственными не подвергайте свою технику, себя и окружающих опасности", - отмечают в УГО.

Фото: карта зоны запретов и ограничений использования воздушного пространства (скриншот с сайта avia.gov.ua)