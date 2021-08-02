UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинцев предупредили о возможности потери земельных участков и паев: как это предотвратить

Автор: Александр Белоус

Владельцы земельных участков или паев, которые не оформят на них право собственности, могут их потерять. Оформить нужно до 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения Министерства юстиции.

"Законодательством Украины установлено, что если до 1 января 2025 года владелец невостребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от получения земельного участка", - говорится в сообщении.

В Минюсте напомнили, что получение кадастрового номера земельного участка - необходимое условие для регистрации права собственности.

Для присвоения кадастрового номера необходимо обратиться в Госгеокадастр и передать на рассмотрение пакет документов:

  • заявление (в бумажной или электронной форме) о государственной регистрации земельного участка установленной формы;
  • оригинал документации по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка;
  • документация по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка в форме электронного документа.
Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство юстиции Украины