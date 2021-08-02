Украинцев предупредили о возможности потери земельных участков и паев: как это предотвратить

Владельцы земельных участков или паев, которые не оформят на них право собственности, могут их потерять. Оформить нужно до 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения Министерства юстиции.

"Законодательством Украины установлено, что если до 1 января 2025 года владелец невостребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от получения земельного участка", - говорится в сообщении.

В Минюсте напомнили, что получение кадастрового номера земельного участка - необходимое условие для регистрации права собственности.

Для присвоения кадастрового номера необходимо обратиться в Госгеокадастр и передать на рассмотрение пакет документов: