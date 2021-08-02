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Українців попередили про можливість втрати земельних ділянок та паїв: як цьому запобігти

Автор: Олександр Білоус

Власники земельних ділянок чи паїв, які не оформлять на них право власності, можуть їх втратити. Оформити потрібно до 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Міністерства юстиції.

"Законодавством України встановлено, що якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки", - йдеться в повідомленні.

У Мін'юсті нагадали, що отримання кадастрового номера земельної ділянки - необхідна умова для реєстрації права власності.

Для присвоєння кадастрового номера необхідно звернутися в Держгеокадастр і передати на розгляд пакет документів:

  • заяву (у паперовій або електронній формі) про державну реєстрацію земельної ділянки встановленої форми;
  • оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;
  • документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.
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Міністерство юстиції України