Украинцев предупредили о возможности кибератак на Пасху

Отмечается, что на праздники украинцы будут активно пользоваться мессенджерами и соцсетями для поздравления родных. Обычно вражеские хакеры используют актуальные и чувствительные темы для атак.
Госспецсвязи предоставило несколько советов, как не стать жертвой киберпреступников:
Не переходите по любым ссылкам, полученным от незнакомцев. Не открывайте вложенных файлов, отправленных в письмах с неизвестных адресов. Даже если на первый взгляд кажется, что это обычные поздравительные открытки или праздничное видео.
С осторожностью относитесь и к подобным сообщений от знакомых. Даже ваши близкие могут не знать, что нечаянно распространяют вредоносные ссылки или вложения. Или же их аккаунт может быть взломан киберпреступниками.
Сами не распространяйте сомнительной информации, полученной из неизвестных источников.
Следите, чтобы ваши аккаунты в соцсетях были максимально защищены. Настройте двухэтапную проверку при входе. Это обезопасит вас от попытки взлома.
С опаской относитесь к рассылкам с обещаниями о денежных выплатах или другой "помощи к праздникам". Проверяйте такую информацию на официальных источниках.