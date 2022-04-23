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Українців попередили про можливість кібератак на Великдень

Фото: українців попередили про можливі кібератаки на Великдень (freepik com)
Автор: Наталія Юрченко

Росія може спробувати здійснити нові кібератаки на Великдень. Українцям дали поради щодо захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

Зазначається, що на свята українці будуть активно користуватися месенджерами та соцмережами для привітання рідних. Зазвичай ворожі хакери використовують актуальні та чутливі теми для атак.

Держспецзв'язку надало декілька порад, як не стати жертвою кіберзловмисників:

  • Не переходьте за будь-якими посиланнями, отриманими від незнайомців. Не відкривайте вкладених файлів, надісланих у листах із невідомих адрес. Навіть якщо на перший погляд здається, що це звичайні вітальні листівки чи святкове відео.
  • З обережністю ставтеся і до подібних повідомлень, надісланих від знайомих. Навіть ваші близькі можуть не знати, що ненавмисно розповсюджують шкідливе посилання чи вкладення. Або ж їхній акаунт може бути зламаний кіберзловмисниками.
  • Самі не розповсюджуйте сумнівної інформації, отриманої з невідомих джерел.
  • Слідкуйте, щоб ваші акаунти в соцмережах були максимально захищені. Налаштуйте двоетапну перевірку під час входу. Це убезпечить вас від спроби злому.
  • З осторогою ставтеся до розсилань з обіцянками грошових виплат або іншої "допомоги до свят". Перевіряйте таку інформацію на офіційних джерелах.

Нагадаємо, українців попередили, що Росія може обстрілювали церкви на Великдень.

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