Украинцев предупредили об угрозе кибератак 9 мая: как себя обезопасить
На 9 мая в Украине ожидается активизация и усиление кибератак. В зоне риска не только госучреждения и критическая инфраструктура, но и обычные украинцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госспецсвязи.
Сообщается, что пользователи могут стать объектам российских кибератак. Обычно на праздниках активизируются обычные киберпреступники, цель которых - украсть деньги, получить доступ к аккаунтам и шантажировать людей.
Меры для того, чтобы обезопасить себя от кибератак:
- сменить пароли во всех важных сервисах (почта, мессенджеры)
- удалить скомпрометированные пароли в браузере
- использовать генератор паролей
- завести отдельную почту для рассылок и сообщений. Не использовать ее для регистрации аккаунтов
- удалить взломанные программы
- установить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах, почте и других сервисах
- не открывать сообщения от незнакомцев и не переходить по ссылкам
- по возможности использовать защищенные флешки с квалифицированной электронной подписью или беспарольную авторизацию
- установить антивирус
Напомним, ранее сообщалось, что кибератаки на Украину продолжаются, но они уже могли достигнуть своего максимального потенциала, поскольку российские хакеры тоже страдают из-за санкций.
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