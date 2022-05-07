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Украинцев предупредили об угрозе кибератак 9 мая: как себя обезопасить

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Киев, Суббота 07 мая 2022 16:16
Украинцев предупредили об угрозе кибератак 9 мая: как себя обезопасить Фото: на 9 мая возможны кибератаки (freepik-com)
Автор: Сергей Новиков

На 9 мая в Украине ожидается активизация и усиление кибератак. В зоне риска не только госучреждения и критическая инфраструктура, но и обычные украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госспецсвязи.

Сообщается, что пользователи могут стать объектам российских кибератак. Обычно на праздниках активизируются обычные киберпреступники, цель которых - украсть деньги, получить доступ к аккаунтам и шантажировать людей.

Меры для того, чтобы обезопасить себя от кибератак:

  • сменить пароли во всех важных сервисах (почта, мессенджеры)
  • удалить скомпрометированные пароли в браузере
  • использовать генератор паролей
  • завести отдельную почту для рассылок и сообщений. Не использовать ее для регистрации аккаунтов
  • удалить взломанные программы
  • установить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах, почте и других сервисах
  • не открывать сообщения от незнакомцев и не переходить по ссылкам
  • по возможности использовать защищенные флешки с квалифицированной электронной подписью или беспарольную авторизацию
  • установить антивирус

Напомним, ранее сообщалось, что кибератаки на Украину продолжаются, но они уже могли достигнуть своего максимального потенциала, поскольку российские хакеры тоже страдают из-за санкций.

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