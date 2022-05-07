Украинцев предупредили об угрозе кибератак 9 мая: как себя обезопасить

На 9 мая в Украине ожидается активизация и усиление кибератак. В зоне риска не только госучреждения и критическая инфраструктура, но и обычные украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госспецсвязи.

Сообщается, что пользователи могут стать объектам российских кибератак. Обычно на праздниках активизируются обычные киберпреступники, цель которых - украсть деньги, получить доступ к аккаунтам и шантажировать людей.

Меры для того, чтобы обезопасить себя от кибератак: