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Українців попередили про загрозу кібератак 9 травня: як себе убезпечити

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Київ, Субота 07 травня 2022 16:16
Українців попередили про загрозу кібератак 9 травня: як себе убезпечити Фото: на 9 травня можливі кібератаки (freepik-com)
Автор: Сергей Новиков

На 9 травня в Україні очікується активізація та посилення кібератак. У зоні ризику не тільки держустанови і критична інфраструктура, а й звичайні українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держспецзв'язку.

Повідомляється, що користувачі можуть стати об'єктами російських кібератак. Зазвичай на святах активізуються звичайні кіберзлочинці, мета яких - вкрасти гроші, отримати доступ до акаунтів і шантажувати людей.

Заходи для того, щоб убезпечити себе від кібератак:

  • змінити паролі у всіх важливих сервісах (пошта, месенджери)
  • видалити скомпрометовані паролі в браузері
  • використовувати генератор паролів
  • завести окрему пошту для розсилок і повідомлень. Не використовувати її для реєстрації акаунтів
  • видалити зламані програми
  • встановити двофакторну аутентифікацію в месенджерах, пошті та інших сервісах
  • не відкривати повідомлення від незнайомців і не переходити за посиланнями
  • по можливості використовувати захищені флешки з кваліфікованим електронним підписом або безпарольну авторизацію
  • встановити антивірус

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кібератаки на Україну тривають, але вони вже могли досягти свого максимального потенціалу, оскільки російські хакери теж страждають через санкції.

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