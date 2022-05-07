Українців попередили про загрозу кібератак 9 травня: як себе убезпечити
На 9 травня в Україні очікується активізація та посилення кібератак. У зоні ризику не тільки держустанови і критична інфраструктура, а й звичайні українці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держспецзв'язку.
Повідомляється, що користувачі можуть стати об'єктами російських кібератак. Зазвичай на святах активізуються звичайні кіберзлочинці, мета яких - вкрасти гроші, отримати доступ до акаунтів і шантажувати людей.
Заходи для того, щоб убезпечити себе від кібератак:
- змінити паролі у всіх важливих сервісах (пошта, месенджери)
- видалити скомпрометовані паролі в браузері
- використовувати генератор паролів
- завести окрему пошту для розсилок і повідомлень. Не використовувати її для реєстрації акаунтів
- видалити зламані програми
- встановити двофакторну аутентифікацію в месенджерах, пошті та інших сервісах
- не відкривати повідомлення від незнайомців і не переходити за посиланнями
- по можливості використовувати захищені флешки з кваліфікованим електронним підписом або безпарольну авторизацію
- встановити антивірус
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кібератаки на Україну тривають, але вони вже могли досягти свого максимального потенціалу, оскільки російські хакери теж страждають через санкції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.